Porto Ancona,record merci container 2019

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Record assoluto di merci in container al porto di Ancona nel 2019: da 1.135.549 a 1.253.197 tonnellate (+10%). E' emerso durante la presentazione ad Ancona del rapporto statistico dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico centrale (Marche e Abruzzo), da parte del presidente Rodolfo Giampieri: "Sono numeri importanti". In totale nei porti di competenza dell'Authority (Ancona, Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona) sono transitate merci per 11,8 milioni di tonnellate (stabile) mentre sono aumentati i passeggeri da 1.163.814 a 1.202.973.

Sono 1.189.441 quelli sbarcati ad Ancona (772.540 dalla Grecia); i crocieristi sfondano quota 100mila (dai 67.031 del 2018 a 100.109 dello scorso anno; +49%). Dallo scalo crescono le esportazioni di merci (+13%) e l'import (+7%). Per il traffico contenitori, Ancona raggiunge il terzo proprio miglior risultato assoluto (176.193; +11%) nonostante la diminuzione del numero di toccate (-23%): meno navi ma sempre più grandi.