Sindaca Ancona in Romagna per Bonaccini

(ANSA) - ANCONA, 21 GEN - "Dopo una giornata di riunioni e commissioni in Comune in vista dell'approvazione del bilancio ho raggiunto la Romagna per sostenere il Governatore Bonaccini e le candidate Lia Montalti e Francesca Marchetti. Stefano Bonaccini ha governato bene la Regione Emilia Romagna, è un uomo dinamico e concreto, un amministratore serio. #VotaBonaccini". Lo annuncia su Facebook la sindaca Pd di Ancona Valeria Mancinelli, vincitrice del World Mayor Prize.