Cc Fabriano, 16 arresti 459 denunce 2019

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 21 GEN - Nel 2019 16 persone arrestate e 459 deferite in stato di libertà a Fabriano (Ancona) e nel comprensorio. I carabinieri sono riusciti a dare un'identità agli autori di 629 reati denunciati - circa tre quarti - durante lo scorso anno. E' uno degli aspetti più significati nel report di fine anno della Compagnia di Fabriano dove operano, oltre al Nucleo operativo e radiomobile della sede, sette Stazioni: Arcevia, Cerreto D'Esi, Cupramontana, Genga, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico.

Il 2019 ha fatto registrare un calo importante dei delitti, diminuiti di oltre il 20% rispetto all'anno precedente: da 1.383 a 1.072. Significativo anche il decremento dei furti in generale (-11,1%; 413 a 356) e in particolare di quelli in appartamento (26,54%; da 162 a 119). Il numero di rapine scende da 5 a 4 (-20%). Sono 2mila le chiamate ricevute dal 112.