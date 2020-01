Atletica paralimpica: 257 partecipanti a Campionati italiani

Record d'iscritti, 257, alla 15/a edizione dei Campionati Paralimpici Italiani Indoor di Atletica leggera, l'ottava organizzata dalla Società Anthropos di Civitanova Marche, in programma al Palaindoor di Ancona il 24 e 25 gennaio prossimi. In anticipo rispetto agli altri anni, l'iniziativa, è stata presentata dall'assessore comunale allo Sport, Andrea Guidotti, e unisce Fisdir, Fispes, Comitato italiano paralimpico, Fidal e a il Comune. "Una collaborazione così poteva nascere solo nelle Marche - ha scherzato la pluricampionessa paralimpica Assunta Legnante - ed è per questo che vent'anni fa ho deciso di vivere qui. Io non gareggerò perché l'evento contrasta con i miei programmi di allenamento in vista delle Paralimpiadi di Tokio, ma sarò vicino agli atleti col pensiero". Tra questi: la sprinter Oxana Corso, reduce da un argento e un bronzo a Dubai nel novembre scorso, il saltatore Roberto La Barbera, Ruud Kutiki, Gaetano Schimmenti e Nicole Orlando, autrice lo scorso anno del primato mondiale di salto in lungo nella categoria riservata alla sindrome di Down.

