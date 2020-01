Savona, chiusi 100 siti raccolta denaro

"Da luglio quando il Parlamento ci ha dato il potere di chiudere i siti di raccolta illecita di denaro, sono stati chiusi oltre 100 siti". Lo ha riferito ad Ancona il presidente della Consob, prof. Paolo Savona, che in un workshop all'Istao (Istituto Adriano Olivetti), in ricordo dell'economista prof. Giorgio Valeriano Balloni, morto a fine dicembre, è intervenuto sul tema delle cryptovalute, su "Come conciliare finanza e attività produttiva nell'era fintech". "E' incredibile - ha detto - il numero di persone che dà i soldi senza nessuna garanzia". Savona ha illustrato la propria tesi sulle cryptovalute, ricordando quanto disse alla Borsa di Milano a giugno dopo l'insediamento alla Consob: "o le cryptocurrency sono pubbliche, o sono disastro per il sistema". "Chi garantisce che la moneta ha valore di scambio, liberatorio nei pagamenti, non può essere che lo Stato", ha osservato, rilevando che comunque l'evoluzione tecnologica è "inarrestabile".