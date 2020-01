Polizia locale Ascoli ha cane antidroga, la prima nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - Ascoli Piceno è la prima città delle Marche a dotarsi di un gruppo cinofilo in servizio alla Polizia locale. L'annuncio è stato dato questa mattina dalla comandante Patrizia Celani durante la Festa di San Sebastiano, protettore degli agenti della Polizia municipale che ha visto radunarsi ad Ascoli rappresentanti di tutte le polizie locali delle Marche. Dopo la messa officiata dal vescovo Giovanni D'Ercole, la cerimonia si è spostata al teatro Ventidio Basso dove sono stati premiati gli agenti che si sono distinti in servizio. Il pastore tedesco Ila, addestrato nel centro della Polizia di Stato a Ladispoli, sarà presto al lavoro nelle azioni di contrasto allo spaccio di droga e stupefacenti nel territorio. La vicepresidente della Regione Anna Casini ha ringraziato "per l'impegno quotidiano gli uomini e le donne delle polizie locali di tutta la regione", sottolineando che "è necessario rafforzare i corpi" e che, "a causa della mancanza di fondi nei Comuni è bene che le polizie locali operino in sinergia".