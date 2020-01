Finti clienti agriturismo, 2 arresti

(ANSA) - MONTE PORZIO (PESARO URBINO), 20 GEN - Li hanno presi a rubare a Villa Palombara, storica dimora del '500, ora utilizzata come agriturismo a Monte Porzio. Sono un 35enne italiano e 38enne romeno, domiciliati a Senigallia. Li ha visti il custode della villa, dopo aver sentito dei rumori dal piano terra, chiuso ai pubblico. Andando a controllare, si è imbattuto nei due malviventi che hanno tentato di spacciarsi per clienti che visitavano l'agriturismo. Solo che a terra, in più punti della sala, erano accatastati 10 quadri, 2 violini, 5 incone, 5 lampade, un candelabro, un arco antico in legno, per un valore complessivo di 20 mila euro. Il custode ha chiamato i carabinieri di Monteporzio, che hanno immediatamente bloccato le vie di fuga, arrestando i due ladri. Stamane, il 35enne ha patteggiato 8 mesi di reclusione e 250 euro di multa, mentre il romeno è stato condannato a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Entrambi hanno avuto il foglio di via obbligatorio per 3 anni da Monte Porzio.