Comuni,Pesaro-Monteciccardo, vince il sì

"Stravince il sì. Monteciccardo si fonde con Pesaro, la nostra bella città diventa più grande e forte aiutando un territorio in difficoltà". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci annuncia sui social l'esito del referendum consultivo sulla fusione per incorporazione del piccolo Comune di Monteciccardo nella più grande Pesaro. "Da domani - annuncia -, in attesa della legge regionale, avrò l'onore di rappresentare anche i 1.641 cittadini di Monteciccardo. Al lavoro". "A Monteciccardo 77,8% per il sì (con affluenza altissima) a Pesaro 83 % per il sì (con affluenza bassa, ma non c'era un quorum da raggiungere)" spiega Ricci, che ringrazia tutti i volontari del Comitato del Si.