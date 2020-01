Cpo Ascoli, via Junior Cally da Sanremo

La Commissione Pari Opportunità della Provincia di Ascoli Piceno "ritenendo vergognoso, abietto, volgare il contenuto delle canzoni di Junior Cally, chiede che non si permetta al soggetto di partecipare al festival di Sanremo. In subordine, si chiedono le dimissioni del direttore artistico del festival Amadeus". per la Cpo ascolana le scelte della direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 sono "in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai, istituzione pubblica e nazionale, i cui principî generali prevedono di 'superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione', oltre alla promozione 'delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto a ogni forma di violenza'". "Gli stessi obiettivi per cui la Cpo della Provincia di Ascoli Piceno si batte da decenni" dice la presidente Maria Antonietta Lupi.