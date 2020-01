Muore donna investita nel Fermano

Muore falciata da un'auto mentre cammina sulla Sp Cascinare, nei pressi di Sant'Elpidio a Mare. E' successo ieri sera. La vittima è una 40enne cinese: è stata travolta da una Peugeot che stava viaggiando verso Sant'Elpidio a Mare. La dinamica è in fase di accertamento, ma sembra che la donna stesse attraversando la strada in una zona buia. Nell'impatto ha riportato gravi traumi, inutili i soccorsi allertati dallo stesso conducente dell'autovettura. Sul luogo carabinieri, polizia stradale di Fermo che ha effettuato i rilievi, e il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra. La carreggiata è stata bloccata per oltre un'ora per permettere le operazioni di soccorso.