Sindaca Ancona in E-R,sostegno Bonaccini

Doppio appuntamento in Emilia Romagna il 20 gennaio per la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli a sostegno della conferma di Stefano Bonaccini alla guida della Regione Emilia Romagna. La prima cittadina, vincitrice del World Major prize 2018, sarà a Cesena alle 18.30, bar Matteo pasticceria, per parlare di "Comunità al centro: partiamo da sanità, cultura e scuola" All'incontro ci sarà la candidata al Consiglio regionale E-R Lia Montalti e interverranno, oltre a Mancinelli, anche Anna Maria Piraccini e Ines Briganti. Alle 20.30 la sindaca di Ancona parteciperà a un'altro appuntamento a Imola (Elio's cafe) sul tema "Donne e politica", insieme a Francesca Marchetti, candidata al Consiglio regionale E-R; l'incontro sarà coordinato da Selena Mascia (coordinatrice Donne Pd).