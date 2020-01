Regionali: Ricci,M5s soli?Fase nuova dopo vittoria Bonaccini

(ANSA) - PESARO, 16 GEN - "Mah, dopo il voto in Emilia Romagna sarà un altro film. Bonaccini batterà Salvini e dimostrerà tutta l'inutilità di una corsa solitaria dei 5stelle.

Calma e gesso quindi, con i 5 Stelle per le Marche (e non solo) ne riparleremo dopo il 26 gennaio. Si aprirà fase nuova". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, in merito alla notizia che il M5S correrà da solo nelle elezioni regionali nelle Marche.(ANSA).