Marche, M5s da solo alle regionali. Ceriscioli, pronto a fare primarie

Il M5s correrà da solo anche nelle Marche. Danilo Toninelli, responsabile delle campagne elettorali del Movimento, e il capo politico M5S Luigi Di Maio hanno incontrato i due referenti per le elezioni regionali nella regione: "È stato rilevato - annuncia una nota - che non ci sono le condizioni politiche per pensare a un patto civico che comprenda anche i partiti. Il M5s, dunque, si presenterà alle prossime elezioni regionali nelle Marche da solo o con eventuali liste civiche". Per il governatore Luca Ceriscioli, che aveva dato disponibilità a farsi da parte in caso di accordo Pd-M5s, si apre "un orizzonte di chiarezza", con un percorso tradizionale di centrosinistra arricchito dall'elemento di novità del "progetto lanciato da Zingaretti". Lo strumento per individuare "senza trucchi e senza inganni" il candidato "è quello delle primarie e io sono interessatissimo, disponibile a a partecipare, convinto che il governo di questi 5 anni della Regione Marche abbia ancora tanto da dare".