Incidenti lavoro: Ceriscioli, addolorato, fare piena luce

(ANSA) - ANCONA, 15 GEN - "Sono addolorato per la morte dell'operaio nel cantiere Inrca di Camerano. I miei pensieri e la mia solidarietà vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di lutto e cordoglio. Auspichiamo che presto si faccia piena luce sull'accaduto". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli su Facebook, a proposito dell'infortunio sul lavoro in cui è morto un operaio, colpito alla testa dal braccio meccanico di un bobcat nel cantiere del nuovo Inrca.(ANSA).