Ok Giunta Pesaro a convenzione Univpm

(ANSA) - PESARO, 13 GEN - La Giunta comunale Pesaro ha approvato oggi la convenzione con l'Università Politecnica delle Marche per un corso di laurea in "Sistemi industriali e dell'informazione". Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci su Facebook. "In settimana si riuniranno gli organismi dell'Università - aggiunge -. Speriamo vada tutto bene". la prossima settimana, insieme alla consigliera comunale delegata Francesca Frenquellucci (M5s) "saremo più precisi. Grazie intanto alla grande disponibilità del rettore Gregori e alla collaborazione dell'assessore Delle Noci, si sta concretizzando un grande risultato per la città".