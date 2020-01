Cc sventano colpo in azienda stufe

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 13 GEN - Sventato furto all'azienda Clementi Forni di Fabriano: i ladri, almeno tre, avevano già caricato un camion con un centinaio di stufe a pellet e si apprestavano a fuggire. Sono stati intercettati dai carabinieri, durante la consueta operazione serale di controllo del territorio. Il valore della merce trovata sul camion si aggira attorno ai 150 mila euro. I malviventi sono fuggiti a piedi fra i boschi della zona Borgo. "Un grande plauso ai carabinieri della Compagnia di Fabriano per essere riusciti a sventare il furto", il commento di Morgan Clementi, ex presidente del comitato territoriale di Confindustria, che gestisce l'impresa insieme a tutta la sua famiglia. La banda è entrata in azione la scorsa notte intorno alle 23, scavalcando il cancello dell'azienda vicina e poi il muretto divisorio e oscurando la telecamera all'esterno del capannone industriale.

Intorno all'una, hanno aperto il cancello per far entrare un camion. Ma all'arrivo dei militari hanno abbandonato il carico e sono fuggiti.