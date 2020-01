Battistoni, Fi seconda forza c.destra

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Alle regionali del 2020 Forza Italia punta ad essere "la seconda forza della coalizione di centrodestra nelle Marche". Lo ha detto il nuovo commissario regionale sen. Francesco Battistoni, oggi alla sua prima uscita pubblica ad Ancona. Battistoni è stato nominato il 23 dicembre direttamente da Silvio Berlusconi e oggi ha voluto ringraziare il suo predecessore Marcello Fiori, uscito di scena per altro in modo repentino, ma "nell'ambito di una riorganizzazione nazionale che ha interessato anche altre regioni". Tra i primi impegni una serie di assemblee provinciali per l'ascolto dei territori. Fi intende costruire "liste forti", coinvolgendo "quadri, amministratori" e realtà civiche "che si riconoscono nei nostri valori". Quanto al candidato presidente, Forza Italia intende rispettare l'indicazione, data dal tavolo nazionale, di Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d'Italia: "tutte le scelte del tavolo nazionale del centrodestra per le regionali finora sono state vincenti".