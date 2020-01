Sanità, supereroi scendono tetti Salesi

I 'supereroi' Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk, Batman, Flash, Deadpoole, Thor si sono calati dai tetti dell'Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona per rendere speciale la domenica nei reparti. Sono in realtà alcuni tecnici specializzati di EdiliziAcrobatica, azienda del settore dell'edilizia su fune, che applicano la tecnica di discesa sul loro lavoro e, in via eccezionale, nei pediatrici per regalare indimenticabili momenti ai ricoverati. Durante la discesa con i loro costumi, si avvicinavano alle finestre per salutare i pazienti con in sottofondo le loro sigle. Dopo aver scattato foto e fatto acrobazie con i bimbi presenti nel cortile, si sono uniti ad altri beniamini come Shrek, Fiona, Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve e Elsa e, accompagnati dai professionisti e volontari della Fondazione Salesi, hanno raggiunto i piccoli nei reparti portando allegria e piccoli doni. "Non ci posso credere di vedere tutti questi supereroi ricoverati con me!", ha commentato un piccolo paziente.