Furgone in fiamme vicino casello A14

Momenti di grande paura stamani al casello autostradale dell'A14 di San Benedetto del Tronto. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco un furgone Fiat Scudo. Immediatamente è intervenuto personale della Società autostrade che ha provveduto a chiudere parzialmente il casello, in entrata e in uscita. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che rischiavano di coinvolgere le attrezzature del casello e una cabina Enel, appena danneggiata. Non si registrano feriti.