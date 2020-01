A Caldarola Nuova "Casa acqua" per tutti

A Caldarola, una Nuova Casa dell'Acqua, un distributore accessibile a tutti recentemente installato nei pressi dell'ex sede del Comune di via Aldo Moro. Verrà ufficialmente inaugurato il 25 gennaio alle 11. Una "pensilina Blupura" voluta dall'Amministrazione Comunale insieme a l'Assm spa, gestore del servizio idrico. Lo scopo è sensibilizzare la cittadinanza al corretto uso dell'acqua dell'acquedotto cittadino, evitando sprechi e un eccessivo utilizzo delle inquinanti bottiglie di plastica usa e getta inquinanti, e debellando l'utilizzo di plastiche non riciclabili. Nel nuovo distributore si può imbottigliare acqua da bere a un costo quasi simbolico di pochi centesimi al litro: si potrà scegliere la temperatura e aggiungere le bollicine. Per provare la grande qualità dell'acqua per i primi due mesi il prelievo sarà gratuito. In seguito basterà ricaricare una card, acquistabile presso gli Uffici Comunali o negli esercizi commerciali convenzionati, al costo iniziale di 5 euro una tantum.