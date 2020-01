Cassetto digitale 16mila imprese Marche

Sono più di 500 mila in tutta Italia e oltre 15.900 gli imprenditori del territorio della Camera di Commercio delle Marche che hanno aperto il cassetto digitale della propria azienda sulla piattaforma www.impresa.italia.it. Un'opportunità, ricorda l'ente camerale, che consente l'accesso telematico ai documenti di maggior utilizzo da parte delle aziende come visure, certificazioni biologiche, rating di legalità. "La Camera di Commercio mette gratuitamente a disposizione delle imprese tutte le informazioni ufficiali contenute nel nostro Registro, in modo facile, sicuro e veloce, anche da smartphone e tablet - dice Gino Sabatini, presidente della Cciaa regionale -, nelle Marche hanno già aderito al cassetto digitale oltre il 9% della totalità degli imprenditori, dato confortante e superiore alla media italiana ma che deve crescere". Si possono anche vedere, aggiunge Sabatini, "tutte le pratiche inviate allo Sportello unico delle attività produttive".