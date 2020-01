Morani, impegno Anas apertura "Guinza"

C'era la questione della Fano-Grosseto, in particolare per quanto riguarda la galleria della Guinza, sul tavolo dell'incontro a Roma nella sede del ministero dello Sviluppo economico tra la sottosegretaria Alessia Morani, il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini e una delegazione di sindaci del Pesarese: Maurizio Gambini (Urbino); Romina Pierantoni (Borgo Pace); Fernanda Sacchi (Mercatello); Alessandro Urbini (Piobbico); Emanuela Galli (vice sindaco di Sant'Angelo in Vado); Marco Ciccolini (Urbania); Licio Mari (vicesindaco di Peglio); Emanuele Feduzi (Fermignano).

"I rappresentanti degli enti locali - spiega Morani - hanno affermato con decisione che l'apertura della galleria Guinza deve essere la priorità per la politica locale e nazionale.

Condivido le richieste dei sindaci. Il 21 novembre abbiamo avuto una interlocuzione franca con Anas, a cui abbiamo chiesto una risposta definitiva sull'infrastruttura. Anas si è impegnata ad aprire la galleria.