Auto contro furgone, morto 30enne

Un 30enne di Urbania è deceduto a seguito di un incidente strale avvenuto a San Silvestro di Fermignano sulla strada che collega Urbania e Fermignano. La Mercedes classe A guidata dalla vittima, forse impegnata in un sorpasso, si è scontrata con un furgone sul lato opposto della propria corsia di marcia. Ferito anche il conducente di quest'ultimo mezzo, è stato ricoverato all'ospedale di Urbino dal 118: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai sanitari i carabinieri dell'aliquota radiomobile dei carabinieri di Urbino per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica dell'incidente, ancora al vaglio degli investigatori, avvenuto verso le 17.40.