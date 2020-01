A fuoco archivio e server ditta carni

(ANSA) - SIROLO (ANCONA), 8 GEN - Archivio cartaceo, server in fiamme e molti danni da fumo nei locali che ospitano gli uffici di una ditta di lavorazione carni a Sirolo nella quale, verso le 14.15, è divampato un incendio. Le fiamme si sono innescate al piano superiore che ospita archivio, server di rete e uffici. Sono state due dipendenti, che si trovavano al piano inferiore, ad allertare i vigili del fuoco dopo aver visto le fiamme e il fumo provenire dal piano superiore. Sul posto squadre di pompieri da Osimo, Ancona con mezzi di supporto per spegnere l'incendio forse causato da un problema di natura elettrica. Sono in corso le operazioni di bonifica. Nessuno è rimasto ferito.