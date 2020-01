Pesca, verso stati generali Marche

Il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo ha incontrato a Pesaro, insieme al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, i rappresentanti dei pescatori di Ancona e Civitanova Marche. "Un incontro costruttivo e proficuo, - commenta Mastrovincenzo - in cui è emerso un grande spirito di collaborazione. La risoluzione delle problematiche della pesca nell'Adriatico non può prescindere dal coinvolgimento dei parlamentari europei, delle Regioni e dei Paesi interessati".

Nel corso dell'appuntamento, organizzato dallo stesso Presidente dell'Assemblea legislativa e dal Cisp (Centro innovazione e sviluppo della pesca), è stata avanzata la proposta di organizzare un confronto con tutti i parlamentari europei del Centro Italia e, prima dell'estate, ad Ancona, gli Stati generali della pesca. "La presenza a questo incontro del presidente Sassoli - conclude Mastrovincenzo - è stata fondamentale. Lo ringrazio per la grande disponibilità dimostrata".