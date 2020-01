Sonosfera a Pesaro, esperienza immersiva

(ANSA) - PESARO, 6 GEN - Un teatro per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica. Un'eccellenza unica al mondo, che porta la firma di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica. È la Sonosfera, progettata da David Monacchi, inaugurata a Palazzo Mosca come parte del patrimonio del Museo Rossini. Il pubblico è seduto in una doppia cavea simile ad un anfiteatro, ma trasparente al suono. Il geode è costruito per essere acusticamente perfetto, isolato dall'esterno e completamente fono-assorbente all'interno. Il suono proviene da 45 altoparlanti posizionati nell'intera superficie semi-sferica intorno al pubblico e sotto la cavea che si combinano creando al centro un campo sonoro sferico prossimo alla realtà. Gli spettrogrammi del suono e i contenuti audiovisivi sono proiettati in una corona video a 360 gradi ad altissima definizione. L'esperienza è una vera e propria immersione in un panorama sonoro e visivo che conduce all'interno del suono. Tra i contenuti da ascoltare, le 'sinfonie' degli ecosistemi naturali e musica di Rossini.