Sassoli, Marche virtuose per fondi Ue

(ANSA) - PESARO, 6 GEN - "Da parlamentare europeo vedo realizzati e spesi bene i fondi che l'Europa mette a disposizione dei nostri territori. Siamo in una una regione particolarmente virtuosa, forse altre regioni dovrebbero prendere esempio dalle Marche". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, oggi a Pesaro per l'inaugurazione della Sonosfera. "Potrebbe essere un modo e un metodo all'interno degli Stati membri - ha aggiunto -, prendere ad esempio ognuno le regioni che fanno meglio con meccanismi che valgono per tutti".