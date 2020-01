Rapina in banca a Pieve Torina

Due malviventi con il volto travisato dalle sciarpe di lana sono entrati oggi nella filiale di Ubi Banca in via Roma a Pievetorina, dove in quel momento non c'erano clienti, ma solo l'unico dipendente-cassiere. Lo hanno affrontato, minacciandolo pesantemente ma senza mostrare armi e quindi hanno arraffato i circa 20 mila euro che erano in cassa.

Quindi sono scesi nel caveau e hanno svuotato alcune cassette di sicurezza. Hanno quindi legato alla sedia il dipendente e si sono dati alla fuga in auto. Un passante, attirato dalle grida del cassiere, è entrato in banca e ha dato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, che hanno soccorso il cassiere in stato di choc e i carabinieri della Compagnia di Camerino. Più tardi l'auto della fuga è stata rinvenuta a Serrapetrona.