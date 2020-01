Decimo figlio ascolana con 5/o cesareo

Dà alla luce il decimo figlio sottoponendosi al quinto parto cesareo. E' accaduto all'ospedale San Giovanni Battista di Foligno e per i medici che hanno seguito la donna, di Ascoli Piceno, si è trattato di un intervento operatorio quasi da "guinnes dei primati a livello mondiale".

"Stiamo raccontando un caso eccezionale, immagino unico in Italia e raro nel mondo", ha spiegato Maurizio Arduini, il ginecologo del reparto di Ostetricia e ginecologia. Raccontando che "la paziente era alla sua decima gravidanza, dopo aver già partorito nove figli, e al suo quinto taglio cesareo ad altissimo rischio per una grave patologia della placenta. Il management della gravidanza - ha aggiunto - richiedeva un particolare impegno, la donna e la bambina che portava in grembo dovevano essere sottoposte periodicamente a controlli specifici ed accurati ma tutto era reso ancora più complicato dalla distanza".