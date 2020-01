Auto contro albero, ragazzo ferito

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada contro un albero. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 a Jesi in frazione Castelrosino sulla Sp 362. Il conducente della vettura, 25 anni, residente nello Jesino, è stato trasportato dal 118 in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona. Avrebbe riportato alcune fratture ed era semicosciente quando è stato soccorso ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto immediato intervento dei vigili del fuoco di Jesi per estrarre dall'abitacolo il giovane che era solo nell'autovettura, e per mettere in sicurezza il mezzo. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari e poi trasferito ad Ancona a bordo del velivolo atterrato in un campo a lato della Provinciale.