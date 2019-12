Wojtyla,mostra a Ancona 100 anni nascita

Per il centesimo anniversario della nascita di Papa Giovanni Paolo II l'associazione culturale "Ankon nostra", in collaborazione con l'arcidiocesi di Ancona-Osimo e il comune di Ancona, organizza nel capoluogo marchigiano l'evento culturale e religioso "Giovanni Paolo II in terra anconetana" una mostra fotografica e un convegno a Santa Maria della Piazza (dal 2 aprile al 18 maggio). Ad aprire la rassegna sarà il 2 aprile una tavola rotonda che vedrà il saluto delle autorità civili e del presidente dell'associazione culturale "Ankon nostra", Daniele Ballanti, e la presenza di monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo e vice presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. Sarà anche presentato il libro "Chi ha paura di Giovanni Paolo II?" (Rubbettino, con la prefazione del cardinale Stanislao Dziwisz) e sarà anche ricordata l'accoglienza che gli anconetani riservarono al pontefice polacco in occasione delle sue visite nella città. Previsti anche concerti e conferenze.