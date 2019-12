Sindaco Camerino, Zes indispensabile

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 31 DIC - Il sisma ha inciso in modo fortemente negativo sull'economia di Camerino e la creazione di una Zona Economica Speciale (Zes) "deve essere immediatamente presa in considerazione dal Governo": a sostenerlo con forza è il sindaco Sandro Sborgia. All'ANSA spiega che tutta la fascia a ridosso dell'Appennino umbro-marchigiano, per ragioni anche geografiche, "accusava, già prima del terremoto, forti difficoltà sotto il profilo del lavoro e dell'occupazione, al punto che il processo di spopolamento era già in atto". "Occorre creare le giuste condizioni per arrestare il fenomeno e magari invertire la tendenza - sottolinea -, ecco perché la creazione di una Zona franca a favore delle imprese non è più rinviabile". Sborgia punta intanto al mantenimento dei servizi sanitari e "per fortuna abbiamo l'Università che è ancora la principale 'industria' del territorio". La creazione di nuove opportunità lavorative "consentirà di far tornare a Camerino famiglie che hanno scelto altri luoghi in cui vivere".