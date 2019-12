Aggredita e picchiata, indaga polizia

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti ieri sera in località Contrada Valteia su richiesta della vittima, una donna di 64 anni residente in una casa isolata, che ha riferito di essere stata aggredita al rientro nella sua abitazione, dopo avere chiuso la sua tabaccheria a Macerata. Raggiunta l'abitazione, una casa colonica in aperta campagna, ha raccontato di avere aperto il garage e di essere stata aggredita da due uomini con il volto travisato, che le hanno chiesti soldi, esprimendosi con un accento verosimilmente dell'est. Al diniego di lei, l'hanno percossa, poi legata e imbavaglia per poi darsi alla fuga senza prendere nulla. La donna è stata soccorsa ed accompagnata dal 118 al pronto, dove le sono state riscontrate delle contusioni al volto e una lussazione al dito. Sul posto anche la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile. Indagini in corso anche attraverso le immagini della videosorveglianza e l'ascolto di alcuni testimoni.