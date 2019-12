Terremotati, "ancora senza giornali"

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA (MACERATA), 30 DIC - Alle popolazioni terremotate di Visso, Castelsantangelo sul Nera e Ussita continua ad essere "negato il diritto all'informazione": i giornali ancora non arrivano. A sollevare di nuovo la questione sono proprio gli stessi abitanti dei tre centri a ridosso dell'Appennino marchigiano duramente colpiti dagli eventi sismici del 2016. Hanno deciso di rivolgersi, attraverso una lettera aperta, ancora una volta al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e agli assessori Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti: "siamo a fine anno e dei giornali non se ne vede traccia e sono passati quasi due anni al rientro della popolazione". I firmatari della lettera sperano comunque in uno "scatto finale del presidente Ceriscioli e degli assessori e che nell'ultimo giorno di questo 2019 il servizio venga ripristinato". In caso contrario "ci rivolgeremo alla procura della Repubblica", perché quello "dell'informazione è un diritto sancito dalla Costituzione".