Si sottrae a identificazione,resiste Cc

Dopo un inseguimento a piedi per le vie cittadine, i carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno bloccato ieri sera un 43enne di origini tunisine, che, in preda a un forte stato di agitazione e senza motivo apparente, al solo scopo di sottrarsi ad una identificazione, si è dato a precipitosa fuga. L'uomo, una volta raggiunto dai militari ha opposto viva resistenza, fino ad essere immobilizzato con non poche difficoltà e calmato.

Portato successivamente in caserma è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.