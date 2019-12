Esce dal carcere e molesta donna, preso

(ANSA) - MACERATA, 28 DIC - Arrestato per violenza sessuale poco dopo avere aggredito una ragazza in un vicolo nel centro storico di Macerata. È successo la scorsa notte intorno alle 3:30. Le urla della ragazza sono state ascoltate e qualcuno ha dato l'allarme e lui è fuggito. Poi è stato rintracciato dalla polizia: si tratta di un cittadino marocchino uscito da pochi giorni dal carcere di Firenze, senza fissa dimora. Sarebbe stato anche riconosciuto dalla vittima. L'intervento pressoché immediato della Polizia di Stato, è stato garantito dal dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Antonio Pignataro in occasione delle festività natalizie, con il rafforzamento dei servizi di prevenzione. "L'obiettivo - spiega Pignataro - è restituire a Macerata, conosciuta come città della pace, la sicurezza e la tranquillità che merita".