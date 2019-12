Adornato, bene Manfredi, conosce settore

"Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione per la nomina del professor Gaetano Manfredi alla guida del Ministero dell'Università e della Ricerca". Così in una nota il rettore dell'Università di Macerata Francesco Adornato. "Ho potuto apprezzare le sue capacità lavorandoci fianco a fianco prima nella Crui e poi ancora di più nella giunta esecutiva - spiega -. Come presidente della Crui ha già una profonda conoscenza delle istanze che provengono da un settore così strategico a cui unisce ampiezza e modernità di vedute. Il professor Manfredi conosce bene anche la realtà dell'Ateneo maceratese, tanto che nell'aprile dello scorso anno ha voluto tenere la seduta della Giunta Crui proprio in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico".