A fuoco canna fumaria e sottotetto

I vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di San Ginesio, in località Morico, per un incendio di canna fumaria che ha interessato il sottotetto e il piano terra di un'abitazione. I padroni di casa hanno prima tentato di spegnere le fiamme, poi si sono rivolti ai vigili del fuoco. Sul luogo le squadre di Tolentino e il supporto tecnico speciale di Macerata. Non ci sono feriti né intossicati.