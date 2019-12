Rubato Bambinello da presepe a Fabriano

Presepe allestito nella chiesa di San Filippo a Fabriano senza il Bambinello. È stato rubato prima che gli allestitori, il team di Porta Cervara, potesse posizionarlo nella mangiatoia. Un cartello è stato affisso per chiedere a chiunque lo abbia preso, di riportarlo.

La statuina di Gesù Bambino era stata nascosta all'interno di un confessionale. E quando gli allestitori del presepe sono andati a prenderla per posizionarla nella mangiatoia, non l'hanno più trovata. "Il Bambinello è stato rubato. Chi lo ha preso è pregato di riportarlo", la scritta su un cartoncino posizionato nel presepe, nella speranza che chi ha portato via la statuina la possa restituire, anche anonimamente.