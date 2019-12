Oltre 2 kg eroina, tre arrestati da Cc

I carabinieri hanno arrestato tre persone (una coppia della provincia di Macerata e un pakistano, tutti con precedenti) per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente: viaggiavano su una Bmw nera fermata per controlli nei pressi del quartiere Le Grotte a Porto Recanati. Lo straniero nascondeva nello slip un involucro con una dozzina di grammi di eroina, mentre ai piedi del sedile posteriore, sotto alcune buste di latte c'era un sacchetto della spesa con dentro 7 confezioni da 18 pezzi di barrette di cioccolato. Una era aperta, ma dentro l'involucro non c'era la barretta, bensì un ovulo contenente eroina pura. Dagli accurati dei militari è emerso che ogni ovulo conteneva quasi 17 grammi di eroina: in tutto 126 ovuli per un totale di 2,115 kg. Lo stupefacente, del tipo "brown sugar", avrebbe fruttato circa 400 mila euro, nella vendita 'al dettaglio'.