'A smaltire col sindaco' 5/1 a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 27 DIC - Anche quest'anno le vacanze natalizie a Pesaro si concluderanno in movimento, con la passeggiata fitness in città "A smaltire col Sindaco".

Appuntamento domenica 5 gennaio, alle 9;30 in piazza del Popolo insieme al sindaco Matteo Ricci e all'assessore allo Sport Mila Della Dora. "Sarà una bella e performante passeggiata nel benessere, con piccole tappe di allenamento fisico coordinate dai trainer pesaresi. Un'iniziativa durante la quale metteremo insieme sport, salute e informazioni sulla città" annuncia Ricci. In piazza del Popolo la mattinata dedicata all'allenamento inizierà con esercizi di riscaldamento guidati dal trainer Sabrina Cermaria. Poi Parco Miralfiore, per una seduta di workout con il trainer Laura Antonazzo. La tappa successiva sarà in fondo a via dell'Acquedotto, dove il sindaco Ricci spiegherà il progetto di trasformazione che interesserà l'intera area. Poi il Porto (Tema Mondo Fitness), la Sfera Grande di Pomodoro (Lilli Benelli) e Piazza del Popolo con tisana calda per tutti.