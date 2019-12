84enne si allontana, trovato da Cc e Vvf

Un 84enne di Roma, che ma originario di Pergola, si è allontanato ieri pomeriggio da casa della figlia nella cittadina della provincia di Pesaro Urbino, dove si trovava per le festività natalizie, intorno alle 14 e non è rientrato. Intorno alle 18 i familiari hanno dato l'allarme e sono partite le ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia Fano e dei vigili del fuoco di Cagli. L'anziano è stato rintracciato poco prima delle 21 in un casolare di campagna, un po' infreddolito e disorientato, ma in buono stato di salute.