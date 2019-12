3 arresti, sequestro cocaina e hascisc

Tre arresti in flagranza di reato, vari indagati a piede libero per concorso in spaccio, 250 grammi di cocaina e 200 di hascisc sequestrati, più di 50 assuntori di droghe identificati. La Squadra mobile di Pesaro ha smantellato un'attività di spaccio di stupefacenti tra Vallefoglia e Pesaro a conclusione di un'operazione antidroga iniziata nel luglio scorso. Gli arrestati sono un 36enne di origini campane residente a Montelabbate, un 41enne di Vallefoglia e 43enne pesarese, gestore di un circolo ricreativo. Tutto è partito dall'arresto di un 20enne albanese sorpreso con 100 grammi di cocaina e 7.000 euro in contanti. Da lui gli investigatori sono risaliti ad altre persone coinvolte sino ad arrivare ai tre arrestati.