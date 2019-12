Vvf scoprono fuga di gas

(ANSA) - CASTEL DI LAMA (ASCOLI PICENO), 26 DIC - L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato ieri sera che una perdita di gas in una palazzina di Castel di Lama potesse causare un'esplosione. In uno degli appartamenti vive un anziano che non si è reso conto della fuga di gas. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Giunti sul posto, con adeguata strumentazione i vigili del fuoco hanno individuato il punto esatto dal quale fuoriusciva gas, che altrimenti l'anziano avrebbe respirato nelle ore successive con conseguenze probabilmente letali. C'era anche il rischio di un'esplosione qualora in ambiente saturo di gas qualcuno avesse anche semplicemente acceso la luce.