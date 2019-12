Salvini con presepe, non è pericoloso

(ANSA) - ANCONA, 23 DIC - "Qualcuno vorrebbe cancellare il Natale, la nostra storia e la nostra tradizione. Penso che gente che ritenga pericoloso il presepe e Gesù bambino sia gente che vada curata perché pericolosa lei stessa". Lo ha detto ad Ancona il leader della Lega Matteo Salvini, all'inizio del suo intervento in piazza del Plebiscito davanti a qualche centinaio di persone che sventolavano bandiere di varie misure. Durante i saluti finali Salvini ha sollevato un presepe (in piazza c'è anche un mercatino di presepi napoletani) e lo ha mostrato prima in direzione del pubblico e poi del palco dov'erano presenti tutti gli esponenti di vertice regionali, locali e vari parlamentari.