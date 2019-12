Natale, Ricci, ripartiamo da solidarietà

"Nessuno deve essere solo. Anche nel 2020 ripartiremo dalla solidarietà". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sceglie due luoghi simbolo per gli auguri di rito, "che racchiudono il meglio della città che vorrei". Prima tappa al Consorzio Santa Colomba, con la visita agli operatori e agli ospiti della residenza. "Una struttura importante, che accoglie con professionalità e attenzione le persone della terza età all'interno di un ambiente sensibile ai bisogni. Del resto, in futuro, dobbiamo guardare sempre più alle sfide aperte dall'invecchiamento della popolazione" dice il sindaco. Per l'occasione il sindaco riceve il dono dell'artista Giorgio Stefanini: una tartaruga di legno con tredici uova, ispirata a 'Big Luciana'. Poi la tappa a Casa Giona, comunità per persone con disabilità. Strette di mano e confronto con gli addetti della struttura, dove chi risiede è assistito nel segno dell'autonomia e della crescita personale.