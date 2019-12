Gruppo manifestanti contro Salvini

(ANSA) - ANCONA, 23 DIC - Un centinaio di manifestanti, diversi dal gruppo delle sardine, ma probabilmente appartenenti a centri sociali di tutta Italia, ha sfilato in corteo lungo corso Garibaldi ad Ancona, durante il comizio di Matteo Salvini in piazza del Plebiscito. Il corteo, aperto dallo striscione "Ancona non si lega", slogan lanciato dalle sardine, si è fermato a qualche metro di distanza da un blocco di agenti in assetto antisommossa, ma non ci sono stati contatti. Tra i manifestanti qualcuno vestito da Babbo Natale con grossi sacchi neri. "Noi siano antifascisti, noi siamo antifascisti" e "Gli stranieri siete voi" gli slogan scanditi, mentre venivano lanciati fumogeni rossi. Qualcuno ha anche bruciato un po' di paglia per strada, ma non ci sono stati incidenti e i manifestanti si sono dispersi spontaneamente. Secondo fonti della Questura di Ancona, si tratta di una manifestazione non autorizzata.