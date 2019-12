Caldarola, bonus bebè e via tasse per nuovi residenti

(ANSA) - CALDAROLA (MACERATA), 23 dic - Bonus bebè e agevolazioni fiscali per i nuovi residenti. Sono le misure varate dal Comune di Caldarola per contrastare lo spopolamento del piccolo centro in provincia di Macerata, nel cratere sismico, passato nell'ultimo decennio da 1.900 a 1.700 abitanti.

Un fenomeno che rischia di vanificare "la forte vocazione residenziale del paese, dotato dei servizi essenziali e commerciali, in posizione strategica alle porte dei Sibillini e nel contempo pochi minuti di auto dalla costa, grazie al collegamento viario veloce offerto dalla SS77 e dall'uscita dedicata". La Giunta comunale ha adottato un atto di indirizzo che prevede due forme di incentivo: ai nuovi nati da famiglie residenti a Caldarola negli anni 2020, 2021, 2022 sarà riconosciuto un indennizzo forfettario annuo di 300 euro, mentre ai nuovi residenti nel territorio comunale nello stesso periodo sarà assicurata per 4 anni l'esenzione dal pagamento della Tari e dall'addizionale Irpef dei redditi familiari. Allo studio misure per le imprese.