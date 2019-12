Babbi Natale in bici a Fermo

Successo per i tanti Babbi Natale che ieri mattina, nell'ambito dell'iniziativa organizzata dalla 4 Emme Eventi presieduta da Giovanni Cruciani, con le loro bici hanno regalato momenti di festa e di colore sulle due ruote attirando la curiosità e l'interesse di tutti coloro che li hanno incontrati a partire da Piazza del Popolo dove si sono ritrovati e sono partiti alla volta di una cicloturistica. Iniziativa che ha visto il suo momento più emozionate al reparto di pediatria dell'ospedale Murri di Fermo dove i Babbi Natale, accolti dal primario Luisa Pieragostini, hanno consegnato regali ai piccoli degenti, un momento emozionate per donare un sorriso, sollievo e serenità ai bambini in ospedale, cui hanno preso parte anche gli assessori Alessandro Ciarrocchi e Alberto Scarfini. E' la seconda edizione dell'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Fermo e in collaborazione con partner privati.