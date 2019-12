Auchan-Conad, presidio Marche-Abruzzo

Presidio davanti alla sede di Conad Adriatico a Monsampolo del Tronto di Marche e Abruzzo indetto dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, presenti molti lavoratori del gruppo Auchan e Sma che oggi hanno scioperato, preoccupati per i loro posti di lavoro e per il futuro delle loro famiglie alla luce dell'acquisizione di Auchan Retail Italia da parte di Conad. Un'operazione che genera molti esuberi che lavoratori e sindacati non possono accettare. Una delegazione lo ha ribadito nell'incontro che si è svolto all'interno della sede, alla presenza dei rappresentanti del management di Conad Lino Fioravanti ed Ernesto Bianco e dell'avvocato Baroni che tiene per conto di Conad le relazioni sindacali a livello nazionale. Un incontro, di fatto, interlocutorio. "Non c'è stato detto nulla di nuovo. I dirigenti di Conad hanno ribadito la disponibilità al confronto, ma speriamo che sia veramente tale" ha riferito al termine Selena Soleggiati Fisascat.